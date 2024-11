Ilgiorno.it - Milano si riempie di piante nel nome di Luca Marengoni, investito e ucciso da un tram a 14 anni. “Piantiamo alberi in sua memoria”

, 8 novembre 2024 – “era un ecologista, impegnato nel suo piccolo a rispettare l’ambiente. Partecipava ai “Fridays for future“, si spostava in bicicletta, separava i rifiuti persino nel cestino della sua cameretta. Non mi lasciava buttare l’acqua di risciacquo della frutta o della verdura: la conservava e poi la usava per innaffiare un alberello in un’aiuola sotto casa, perché diceva che era gracilino. Lo aveva adottato”. Ora, in suo, in città sta nascendo una piccola foresta che crescerà ancora venerdì quando verrà piantato un nuovo albero in viale Argonne, il primo di 30, a dueesatti dall’incidente mortale. Ad annunciarlo è Anna Lacangellera, mamma dida unmentre andava a scuola in bicicletta, in via Tito Livio, l’8 novembre del 2022.