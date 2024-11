Isaechia.it - Matrimonio a prima vista Italia “E poi…”: ecco com’è andata a finire tra le coppie della tredicesima edizione alcuni mesi dopo il programma

Leggi tutto su Isaechia.it

La prossima settimana andrà in onda l’episodio finaledi. Nella nona puntata, intitolata E Poi., le quattroprotagoniste sveleranno se le loro scelte sono mutate a telecamere spente. Intanto, su Discovery+ è già disponibile in antel’episodio che ha svelato chi è rimasto insiemele scelte finali. Nell’attesamessa in onda, possiamo anticiparvi quanto accaduto. Due delle treprotagonistedihanno scelto di proseguire insieme. E’ il caso di Asia Marchesi e Anthony Giavarini che hanno trascorso al massimo tre notti separati e, come se non bastasse, hanno anche in progetto di mettere su famiglia, probabilmente “tra due estati”. L’unica nota stonata? Il nome eventuale da dare ai figli.