.com - Manovra Pensioni 2025: Fava su quota 103: ‘Anticipare il pensionamento non conviene’

Leggi tutto su .com

Il presidente dell’INPS, Gabriele, in un’importante audizione presso le commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha presentato un’analisi dettagliata sulle misure previste dalla legge di bilancio, evidenziando criticità e punti di attenzione su103 e sulla decontribuzione per le lavoratrici madri., Presidente INPSsulle criticità di103 Il quadro delineato dasulla103 rivela una risposta tiepida da parte dei lavoratori. “Ad oggi risultano circa 1.600 domande”, ha dichiarato il presidente, sottolineando come il provvedimento “risulta poco utilizzato in ragione della scarsa convenienza del calcolo contributivo del regime delle decorrenze previste e del limite all’importo della pensione fino all’età di accesso alla pensione di vecchiaia.” Un elemento cruciale evidenziato dal presidente riguarda il sistema contributivo: “C’è inoltre da sottolineare che il sistema contributivo che sta andando progressivamente a regime e che i potenziali lavoratori interessati al canale di uscita hanno una rilevantedi pensione calcolata con il sistema contributivo; quindi, anticipare ilnon risulta conveniente per l’effetto dei coefficienti di trasformazione in rendita del montante.