Inter-news.it - LIVE Inter-Arsenal 0-0: traversa clamorosa di Dumfries!

è il match valido per la quarta giornata della fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i londinesi allenati da Mikel Arteta. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 21.00 INIZIA20.59 Prima della partita tra, San Siro rispetterà un minuto di silenzio per rispetto della tragedia di Valencia. 20.56 Squadre in campo, ora la solennità dell’inno della Champions League. 20.45 Squadre rientrate negli spogliatoi, dopo il riscaldamento a San Siro. Tra poco inizia! 20.30 Mezz’ora al calcio d’inizio della partita tra