Sport.quotidiano.net - L’inclusione anche allo stadio: un corso speciale per diventare telecronisti per tifosi non vedenti

Tre stadi dove va in scena il grande calcio possono bastare, per cominciare. L’importante è riuscire a portare l’emozione dal vivoa chi non può vederla con i propri occhi. Ci penseranno i giovanie radiocronisti formati da CMT Translations come ‘audiodescrittori’, quelli che realizzano qualcosa di diverso da una semplice telecronaca sportiva. Ilè patrocinato dalla Figc e sostenuto dalla Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano ONLUS, e ha un obiettivo preciso: lo scopo è quello di formare professionisti (è apertoa chi già fa telecronache) cheo nelle strutture sportive possano raccontare in modo dettagliato quello che accade sul campo aciechi, non, ipoe pluridisabili visivi presenti nell’impianto o collegati a distanza. Ai partecipanti sarà illustrato come utilizzare la piattaforma per audiodescrizione inclusiva “Connect Me Too” e saranno fornite lezioni e simulazioni pratiche, mediante il racconto di una partita di calcio, per esempio, al termine del quale idaranno un immediato riscontro per permettere di migliorare la narrazione in modo funzionale.