Lazio-Porto Nuno Tavares | Siamo in fiducia giochiamo bene e abbiamo un grande allenatore

Leggi tutto su Sportface.it

“L”obiettivo è arrivare il più lontano possibile.inun. Io guardo sempre la prima posizione,unclub. Tutti conoscono il, sappiamo che è una squadra agguerrita. Ci mettono sempre il cuore. L’importante per noi è tenere i piedi per terra e rimanere umili”. Queste le parole dell’esterno della, alla vigilia della sfida di Europa League contro il. Poi, sulle grandi prestazioni che lo hanno contraddistinto in questo inizio di stagione: “Il mio arrivo qui è stato reso facile dal gruppo fantastico e diqualità. Loro credono in me e io credo in loro. Senza la squadra e lo staff i numeri non sarebbero quelli. Penso sempre di poter dare di più, credo di potermi superare”. Infine, un pensiero sulla possibile convocazione in nazionale: “Ci penso, ma non è un pensiero costante.