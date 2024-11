Amica.it - La giacca in suede di Mary di Danimarca

Leggi tutto su Amica.it

Per presenziare alla cerimonia di premiazione del Children’s Aid Day,diha scelto un look sofisticato. La reale ha optato per unacorta indi Prada, dal taglio essenziale e dall’anima rétro. La mise è stata completata da un vestito midi con silhouette svasata e rifinito con collo alto. Per quanto riguarda gli accessori, la regina ha scelto una cintura sottile stretta in vita combinata a delle pump animalier di Gianvito Rossi. Degli orecchini a cerchio, del brand Georg Jensen, completano l’outfit.diama sorprendere con i suoi look. GUARDA LE FOTOdiregina “single” in Brasile. Le foto più belle Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA LaindidiAmica.