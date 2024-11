Inter-news.it - Inter-Arsenal Primavera 2-0 al 45?: apre De Pieri, suggella Spinacce!

Alle ore 14.30 ha avuto inizio, quarta gara di Youth League. Il primo tempo si chiude sul 2-0, con i gol di De, che lascia tutti a bocca aperta. PRIMO TEMPO – La squadra di Andrea Zanchetta si presenta in campo perforte del suo punteggio pieno nella classifica di Youth League. Dopo le prime tre giornate, corrispondenti a tre vittorie contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys, i nerazzurri cercano un altro successo in Europa. Al ‘KONAMI Youth Development Centre’ di Milano l’arbitro fischia l’inizio della gara alle ore 14.30, con le due formazioni pronte a darsi battaglia. Dopo quattro minuti i nerazzurri si rendono già pericolosissimi con Thomas Berenbruch: il top player di Zanchetta sfrutta il pallone ricevuto dal fondo da Dee in velocità calcia per due volte verso la porta.