Inter-Arsenal 1-0 al 45? | Calhanoglu implacabile dal dischetto!

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di, sfida valevole per la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti a San Siro CHE SFORTUNA! – Parte in quarta l’ nel primo tempo della sfida di UEFA Champions League contro l’. Dopo solo due minuti i nerazzurri si riversano infatti nell’area avversaria, con Denzel Dumfries che lascia partire un fantastico tiro, il quale si stampa contro la traversa negando così il gol del vantaggio ai nerazzurri. Poco dopo ci prova anche Hakan, che lascia partire un siluro dalla distanza, con il pallone che sfila di un soffio al lato del palo della porta difesa da Raya. Da qui si addormenta la partita, che diventa molto fisica e con un ritmo spezzettato da molti falli.