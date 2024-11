Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Campana, addio allo storico direttore di gara. La commozione di Minardi

Imola, 6 novembre 2024 – L’Autodromo piangedidi MotoGp e Formula 1, scomparso nella notte tra lunedì e martedì all’età di 88 anni. Figura storica del motorsport, per oltre quarant’anniè stato un punto di riferimento fondamentale per la sicurezza e l’organizzazione di tutte le competizioni che si sono svolte in riva al Santerno. Una vita tra le due e le quattro ruote. Nato nel 1936 a Pesaro, a lungodianche nel circuito di Misano,ha coordinato tutte le più prestigiose manifestazioni motoristiche internazionali confrontandosi con i protagonisti più importanti del mondo del motociclismo e dell’automobilismo. “Il suo impegno instancabile ha contribuito a rendere l’Autodromo di Imola una delle strutture più rispettate nel panorama motoristico mondiale”, è il ricordo che arriva dall’Enzo e Dino Ferrari.