Liberoquotidiano.it - Formazione, Fascione (Regione Campania): "Cresce la partecipazione femminile ai percorsi Stem ma in Ue i dati rimangono stabili"

Napoli, 4 nov. (Adnkronos) - “Siamo lieti di osservare una crescita nelladelle giovani donne nel settore delle imprese tecnologiche e nei. Abbiamo la sensazione che ci siano miglioramenti, ma analizzando ia livello europeo, notiamo che, negli ultimi 10 anni, nonostante gli sforzi compiuti, le percentualipiuttosto. Attualmente, ladelle ragazze si attesta solo al 34%". Così Valeria, assessore regionale alle Ricerca, Innovazione e Start Up, dellaintervenuta a Napoli presso la Fondazione Idis Città della Scienza, all'evento di premiazione della seconda edizione di “Women Shape The Future”, l'hackathon promosso da Philip Morris in collaborazione con Codemotion e Meditech. “Le premiate sono ragazze del sud, giovani che si misurano con le nuove tecnologie.