"Finirono in un gioco più grande di loro, fu un duplice omicidio"

"Un. Jeannette Bishop May e Gabriella Guerinin un’operazione piùdi". È il pensiero del prof. di Biologia dell’università di Camerino, ora in pensione, Franco Venanzi, che dice di aver letto tutto il fascicolo sul caso. Il professore mandò una lettera alla sorella della Guerin per chiederle di poter analizzare i resti. La friulana, che era stata prima cuoca e governante della famiglia Rothschild e poi segretaria della baronessa, era sepolta a Ronchis. Il 27 gennaio 1982 due cacciatori, Domenico Panunti di Camerino e Corrado Ermini di Acquacanina (Fiastra), trovarono i due corpi dilaniati a Podalla di Fiastra. Il medico legale Mario Graev eseguì l’autopsia e le analisi per stabilire che fossero proprio la baronessa e la sua assistente. Dagli studi di Graev, partì la volontà del prof.