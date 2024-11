Iodonna.it - È la prima donna a ricoprire l’incarico di Ambasciatrice d’Italia nella Federazione Russa

C’è anche Cecilia Piccioni,italiana a Mosca, tra i 28 ambasciatori ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin per le presentazioni delle credenziali. Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti di altri Paesi tra cui Spagna, Belgio, Finlandia, Olanda. E poi Canada, Israele, India, Giappone. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, nessun funzionario del governo italiano aveva incontrato di persona Putin. Mosca, il mistero delle città industriali russe in una mostra X Leggi anche › Mosca ordina l’arresto di Yulia Navalnaya in contumacia.