Unlimitednews.it - Conai, 15 miliardi e mezzo di euro catalizzati dal riciclo

Leggi tutto su Unlimitednews.it

RIMINI (ITALPRESS) – Nel 2023 il sistemaha catalizzato un volume d’affari pari a 15di. E’ il primo dato che emerge dal nuovo studio di Thepean House Ambrosetti, “L’economia circolare degli imballaggi: un valore per il Paese”, chiamato ad analizzare l’impatto socioeconomico delle attività dirette e indirette del Consorzio Nazionale Imballaggi sull’economia italiana.«15generati dalle risorse e dalle opportunità legate all’uso di materia di secondo utilizzo, dove questa può sostituire la materia vergine» dichiara Ignazio Capuano, presidente. «E’ in sostanza il volume d’affari che il lavoro di gestione dei materiali riciclati ha reso possibile, permettendo alle filiere industriali di operare anche in modo più competitivo ed efficiente, non solo più sostenibile».