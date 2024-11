Como Fabregas | Stiamo crescendo in fretta uniti faremo tanta strada

Leggi tutto su Sportface.it

Il tecnico del, Cesc, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A contro il Genoa, come riporta Lariosport.it. L’allenatore spagnolo è partito proprio dai prossimi avversari: “Arrivano da una vittoria e ora giocheranno in casa, avranno fiducia. Attaccano con molti giocatori, sono molto offensivi e giocano tanto in verticale. Stanno cercando di uscire da un momento difficile e davanti ai loro tifosi vorranno sicuramente fare bene“. Poi sulla sconfitta di Empoli: “Ci è mancata cattiveria, siamo arrabbiati, ma ora dobbiamo ripartire e imparare dai nostri errori. È un processo che ci coinvolge tutti e dobbiamo raddrizzare la situazione insieme. Come ho sempre detto il primo responsabile sono io, che guido questi ragazzi e con loro vado fino in fondo“.