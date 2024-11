Lanazione.it - Commercio tra furti e rapine: "Tutti scrivono sui social ma nessuno va a denunciare"

"Denunciate, condividere foto e video solo nelle chat non serve a risolvere la situazione". All’indomani dei fatti di cronaca che hanno riguardato alcune attività commerciali del centro e nel giorno in cui si è tenuto incontro con il comandante della stazione dei carabinieri di Pontedera, il capitano provinciale dei carabinieri, questore e vice questore di Pontedera, il presidente del Ccn, Alessandro Lonsi, si rivolge ai colleghi commercianti e ai residenti. "Purtroppo quello che mi è stato detto è quello che non volevo sentirmi dire – dice Lonsi –. Sapete quante denunce ci sono state nell’ultima settimana a Pontedera dopogli episodi avvenuti? Due denunce". Nello scorso weekend si sono registrati diversi episodi di microcriminalità trae tentatiin bar, pasticcerie e supermercati.