Romadailynews.it - Casu (Pd): “Taglio dei fondi per la Metro C è devastante, presentati emendamenti in Commissione”

Leggi tutto su Romadailynews.it

Il deputatodenuncia la riduzione di 425 milioni per la tratta Clodio-Farnesina, opera chiave per il Giubileo Ildei finanziamenti destinati alla tratta Clodio-Farnesina dellaC di Roma, inserito nella nuova Legge di Bilancio, rappresenta “un colpo” per la capitale e per l’intero Paese, soprattutto nell’anno del Giubileo. Così si è espresso il deputato Pd e vicepresidente dellaTrasporti, Andrea, sottolineando l’importanza della realizzazione completa di questa infrastruttura. Ilprevede la cancellazione di 425 milioni di euro fino al 2032,necessari per completare la tratta dellaC, che altrimenti si fermerebbe a Clodio Mazzini senza raggiungere la Farnesina. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha già espresso preoccupazione, affermando che senza questil’opera subirà una riduzione significativa che comprometterebbe l’efficienza della mobilità urbana in vista del Giubileo.