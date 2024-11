Lettera43.it - Alluvioni in Spagna, secondo i primi dati ufficiali sono 89 i dispersi

Martedì sera la Polizia nazionale e Guardia civile spagnole hanno pubblicato isuidelle gravi inondazioni che hanno colpito il sud-est dellala settimana scorsa.almeno 89 le persone di cui non si ha traccia, e tra queste potrebbero esserci i 62 cadaveri recuperati che nonancora stati identificati. Il numero include solo coloro chestati segnalati comedai familiari, che hanno anche fornito informazioni personali e campioni biologici per consentire la loro identificazione, quindi potrebbero esserci più casi di persone scomparse i cuinonancora stati registrati. «Ciancora persone scomparse da localizzare, case e aziende distrutte, sepolte nel fango e molte persone che soffrono di gravi carenze», ha detto il premier Pedro Sanchez in una conferenza stampa.