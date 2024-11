Lapresse.it - Usa: Trump al seggio, stiamo andando bene, mi sento fiducioso

Washington (Usa), 5 nov. (LaPresse) – “Ho sentito chemolto”. Lo ha detto Donaldai giornalisti, dopo avere votato di persona in undi Palm Beach, in Florida, non lontano dalla sua residenza di Mar-a-Lago. “Mimolto. Sembra che i repubblicani si siano presentati in forze. Vedremo come andrà a finire”, ha detto l’ex presidente che aveva al suo fianco la moglie Melania. Alla domanda su eventuali rimpianti,ha replicato: “Non me ne viene in mente nessuno”.