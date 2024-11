Usa Musk vince su lotteria pro-Trump

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

2.25 Un giudice della Pennsylvania ha stabilito che laelettorale ideata da Elonper sostenere Donaldpuò proseguire, segnando una vittoria pere una sconfitta per il procuratore democratico di Filadelfia, che l'aveva considerata illegale. La difesa diha argomentato che i vincitori non vengono scelti casualmente, ma selezionati per il loro ruolo di portavoce del super PAC "America Pac", e il milione di dollari è presentato e giustificato come un compenso per il lavoro svolto.