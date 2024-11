Sport.quotidiano.net - Spal, la peggior partenza degli ultimi 40 anni. Era la stagione della salvezza con Galeone

Tre vittorie, due pareggi e otto sconfitte. Per un totale di otto punti, tenendo naturalmente in considerazione la penalizzazione arrivata nel corso dell’estate. Ma anche se i punti fossero 11 – quelli racimolati sul campo – il giudizio non sarebbe diverso. È il tragico bilancio delle prime 13 giornate di campionato, che lasciando da parte le stagioni di serie A non cominciava così male addirittura da 40! Bisogna tornare infatti al campionato di serie C1 1984-85 per trovare unache aveva iniziato peggio il torneo. Dopo 13 turni in quella travagliatala società presieduta da Mazzanti allontanò primae poi Danova, per poi richiamareriuscendo a salvarsi in extremis. Effettuare un parallelismo in termini di punti non è opportuno, in quanto come è noto la regola che attribuisce i tre punti alla vittoria è entrata in vigore moltidopo.