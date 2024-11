Gaeta.it - Spaghetti fichi e speck, per una cremosità super aggiungo questo in padella: li divorerai

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Glirappresentano un’innovativa proposta culinaria che coniuga sapori dolci e salati in un piatto di pasta davvero irresistibile. Se siete appassionati di cucina e amate sperimentare nuove combinazioni di sapori, questa ricetta farà al caso vostro. Ispirata al piatto virale di pasta con pomodorini e feta, questa versione conpromette un’esperienza gustativa ancora più sorprendente. Gli ingredienti e il procedimento Per realizzarepiatto avrete bisogno di pochi e semplici ingredienti, ma è fondamentale che siano di alta qualità per garantire un risultato ottimale. Ecco cosa vi servirà: 200 g ditipo chitarra (consigliati quelli di @pastarmando, se desiderate un tocco artigianale) 10maturi 210 g di feta 80 g diUn pizzico di sale (da usare con parsimonia, dato che la feta e losono già saporiti) Un filo di olio extravergine di oliva (opzionale) Iniziate pelando ie tagliandoli a metà.