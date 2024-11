Tarantinitime.it - Spacciava in casa, arrestato 32enne

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haunpluripregiudicato originario di Manduria perché considerato presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale del Commissariato di Manduria, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio nel comune di Avetrana, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato uno strano movimento di giovani in un vicolo del centro abitato. I ragazzi sono stati visti entrare in un appartamento ed uscirne in tutta fretta dopo alcuni minuti. Gli accertamenti sui giovani hanno fatto emergere che in gran parte erano già stati segnalati alle Autorità competenti per uso di sostanze stupefacenti. Indizi che hanno fatto presumere di trovarsi in presenza di una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti.