Dilei.it - Selena Gomez ha un altro problema di salute: “Soffro di SIBO”

non si tira mai indietro quando si tratta di mettere a tacere gli haters. L’ex stellina Disney lo ha fatto di nuovo dopo la sua ultima apparizione pubblica a Los Angeles, fasciata in un elegante abito nero. Replicando ai commenti di alcuni bulli su TikTok, la cantante e attrice ha rivelato un nuovoditenuto nascosto fino ad oggi: lasoffre diha sfilato sul red carpet di Los Angeles alla premiere del suo nuovo film Emilia Pérez in occasione dell’American French Film Festival. In varie foto dell’evento si vede la 32enne coprirsi la pancia con una mano: tanto è bastato ai suoi detrattori per attaccare la star sul suo corpo, che già in passato è stato oggetto di attacchi e critiche feroci. Lanon è rimasta in silenzio e ha risposto ai commenti sul suo peso su TikTok: “Tutto ciò mi disgusta”, ha scritto in un post per poi aggiungere: “dinel mio intestino tenue.