.com - Pellico 3 dà il benvenuto all’autunno: nuovi piatti dello chef Guido Paternollo

Leggi tutto su .com

3, il ristorante fine dining di Park Hyatt Milano, apre le portecon un menù che racconta la bellezza della stagione e del territorio attraverso il talento. L’ispirazione nasce dai sapori locali e dai ricordi d’Oltralpe, un’eredità cheha portato con sé dopo anni trascorsi nelle cucine in Francia. Le salse sono il vero fil rouge della carta, emblema di quella tecnica e di quella cura apprese in Francia e capaci trasformare il sapore di ogni piatto. Il risultato è una cucina che guarda al futuro, con uno stile contemporaneo, capace di sorprendere e sedurre con ogni boccone. La carta mantiene una selezione di novee quattro dessert, arricchita da nuove creazioni tra antipasti, primi e secondi, in accordo con la stagionalità della materia prima.