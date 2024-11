Ilrestodelcarlino.it - Pasta fresca in carcere, al via il laboratorio per i detenuti

Sono preziosissimi i laboratori per non perdere la tradizione della, in particolare i tortellini; ora, nella prima periferia, c’è una nuova insegna molto speciale. Si trova all’interno della casa Circondariale di Sant’Anna, dove un gruppo di, dopo opportuno training con lo chef Rino Duca del Grano di pepe (Ravarino), produce tortellini tradizionali, tortelloni, ravioli, ma anche tigelle da cuocere, gnocco da friggere, biscotteria, grissini, da non acquistare il loco, ma da ordinare e ricevere direttamente a casa (info: [email protected] ). "Piegano i tortellini come le nostre rezdore" garantisce Valentina Pepe, direttrice della cooperativa sociale Eortè di Limidi di Soliera, che ha ideato il progetto a stretto contatto con ildi S.Anna, con il patrocinio del Comune di Modena, co-finanziato dall’arcidiocesi di Modena-Nonantola, Bper, Fondazione Cattolica Assicurazioni, Fondazione di Modena, Cassa Ammende, Fondazione Bsgs.