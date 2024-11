Gaeta.it - Operazione dei Carabinieri: smantellata banda di ladri legata a Mario Mazza in provincia di Napoli

Facebook WhatsApp Twitter Le ultime settimane hanno visto un incremento significativo delle attività di rapina ae nella sua. A capo di una delle bande più attive, c’era un personaggio già noto alle forze dell’ordine:, meglio conosciuto come ‘o zio. Recentemente, idel comandole dihanno eseguito arresti che hanno portato in carceree cinque complici coinvolti in una serie di furti, ai danni di banche e negozi. Le indagini hanno evidenziato un’di notevole ampiezza, che ha portato a svelare modalità operative piuttosto audaci. Chi sono i membri dellae il loro modus operandi Gli arrestati, insieme a, sono: Gennaro Aiello, di 38 anni, Vincenzo Barnangelo, di 46 anni noto come “o’ chiatto”, Ciro Fresa di 59 anni, Raffaele Gambardella di 57 e Francesco Trencia, di 62 anni, detto “zio Franck”.