Oltre alle fake news di Musk su X c’è una campagna guidata da bot AI

Il caro vecchio bot da usare inelettorale resta sempre un metodo da utilizzare per generare consenso o – meglio – la sensazione del consenso. Se peròreti che venivano gestite in maniera centralizzata si unisce anche la generazione di contenuto attraverso l’intelligenza artificiale di ChatGPT, ecco che si arriva a una nuova frontiera dell’utilizzo dello strumento. Una ricercatrice OSINT, nonché membro del Center for information resilience, Elise Thomas, ha scoperto questa rete di bot pro Trump su X, gestita attraverso l’intelligenza artificiale. LEGGI ANCHE > Follow the money: perché Elonha deciso di sostenere Donald Trump Bot pro Trump generati con l’AI: la scoperta di Elise Thomas 1. I’ve found a large, AI-driven bot network on X which is posting in support of Trump in the US election.