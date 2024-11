Quifinanza.it - Ncc contro il decreto Salvini-Piantedosi, 20 minuti di attesa tra una corsa e l’altra

Leggi tutto su Quifinanza.it

È stato pubblicato sul sito del Mit ilinterministeriale che impone nuovi obblighi alle Ncc, le vetture adibite al noleggio con conducente. Il testo, che reca la firma del responsabile dei Trasporti Matteoe di quello dell’Interno Matteo, è finito nel mirino delle associazioni di categoria, che promettono ricorso al Tar. Gli autisti delle auto nere contestano, in primis, l’obbligo di far passare 20fra una, ma non solo. Cosa cambia per gli Ncc Ilinterministeriale n.226 del 26 ottobre impone agli Ncc di utilizzare un nuovo foglio di servizio elettronico, fortemente voluto daper contrastare i fenomeni di abusivismo nell’esercizio della professione. Il foglio entrerà in vigore tra un paio di mesi circa. Ma entro il 26 novembre si attende la circolare attuativa.