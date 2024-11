Mistermovie.it - Mister Movie | Orphan 3, Annunciato il Terzo Capitolo della Saga Horror con Isabelle Fuhrman

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Una nuova e inquietante avventura per Esther è in arrivo: la seriesi espande con unfilm ufficialmente confermato. La notizia ha acceso l’entusiasmo tra i fan del genere, in particolare per il ritorno dinel ruolo di Esther, la bambina dall’aspetto innocente che nasconde un lato oscuro. William Brent Bell, noto per il suo lavoro su “The Boy,” sarà alla regia, e David Coggeshall, già autore di “: First Kill,” si occuperàsceneggiatura. L’Annuncio Ufficiale di3 e i DettagliProduzione La conferma è arrivata direttamente dalla casa di produzione Dark Castle Entertainment, che ha dichiarato che il film verrà presentato ufficialmente durante l’American Film Market di questa settimana.