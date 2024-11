Bergamonews.it - Marinoni confermato presidente dell’Ordine dei Medici: i nomi del consiglio e le sfide per i prossimi anni

Bergamo. Dopo la tornata elettorale dei giorni scorsi, lunedì sera 4 novembre sono state formalizzate le nuove cariche per ilDirettivodeideiChirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo e per la Commissione Albo Odontoiatri.alla presidenza Guidoche sarà affiancato, come nel mandato in corso, dalla vice, Eugenia Belotti (dirigente medico Pronto Soccorso ospedaliero), dal segretario Paola Pedrini (medico dina generale) e dal tesoriere Luigi Greco (pediatra). “L’impegno per il prossimo quadriennio sarà quindi in continuità, in un momento in cui la professione deve affrontareimpegnative – ha sottolineato il, che ha poi elencato iobiettivi -: in ospedale, sostenere il ruolo di un medico, inserito all’interno di un’organizzazione complessa, realmente autonomo nelle scelte cliniche e in una posizione di leadership, riconoscibile in quanto fondata sulle competenze; sul territorio, sostenere il ruolo di un medico efficacemente inserito in una rete assistenziale complessa, ma in grado di mantenere un’organizzazione autonoma e un autentico rapporto fiduciario con l’assistito, basato sulla libera scelta della relazione di cura; sostenere modelli professionali e formativi adeguati al ricambio generazionale e alla femminilizzazione della categoria; promuovere la formazione di sistemi di supporto assistenziali e sociali, per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di proteggere i più fragili in maniera efficace ed efficiente, evitando duplicazioni di iniziative e spreco di risorse; tutelare la libera professione fondata sulla fiducia e la trasparenza dei rapporti, rifiutando ogni tentazione mercantilistica, dannosa per il cittadino e svilente per la categoria; promuovere il rapporto con le altre professioni sanitarie basato sulle competenze, respingendo ogni tentativo di surrogare il ruolo del medico; mantenere l’impegno contro l’abusivismo professionale che si manifesta, oggi, in forme nuove e spesso subdole; promuovere la rinascita di una comunicazione efficace tra medico e paziente, che sappia avvalersi degli strumenti informatici e della telena, ma che privilegi il contatto diretto e il colloquio; potenziare la lotta contro la burocrazia inutile e dissuasiva: il medico deve poter agire e documentare senza essere appesantito da inutili formalismi”.