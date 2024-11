Ilgiorno.it - Incastrato dalla Finanza. Dodici chili di coca nell’auto

Leggi tutto su Ilgiorno.it

TORBOLE CASAGLIA (Brescia) Hanno deciso di controllarlo ben sapendo che avrebbero fatto bingo. E come volevasi dimostrare, così è stato. Avevadiina in macchina, occultati sopra i paraurti delle ruote. Protagonista, un 24enne originario dell’Albania che alloggiava a Torbole Casaglia, arrestato nelle scorse ore nell’ambito di un’inchiesta della Guardia didi Bologna, per la precisione della sezione Goa (Gruppo criminalità organizzata). Gli uomini delle Fiamme gialle emiliane hanno intercettato Zyber Tafa, sulla carta residente in provincia di Latina ma appunto di fatto domiciliato in provincia di Brescia, a bordo della sua Ford Focus station wagon a Torbole, nei pressi della trattoria Rotonda di via Fornaci. Per mettere le mani su quanto cercavano i militari si sono dovuti improvvisare meccanici, perché la droga non era in un posto visibile.