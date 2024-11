Ilnapolista.it - Il Napoli alla ricerca di un difensore: Itakura l’ultima idea per gennaio (Tmw)

Secondo quanto riporta Tmw, ildi uncentrale perdi mercato risponde al nome di Ko, un altro giocatore asiatico dopo il piacevole successo di Kim Min-Jae.milita nel Mönchengladbach da tempo, ha già quindi esperienza del calcio europeo.il nome nuovo per la difesa delScrive Tmw: Perlo scouting azzurro, guidato da Maurizio Micheli, è attivodi un rinforzo da regalare ad Antonio Conte. Tra le occasioni monitorate sempre più da vicino resta Jakub Kiwior dell’Arsenal per costi e possibilità di avere un calciatore subito pronto per il nostro campionato, dove ha già militato con la maglia dello Spezia.risponde al nome di Kodel Borussia Mönchengladbach.ha già esperienza nei campionati europei.