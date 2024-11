Lanotiziagiornale.it - Il concordato fa flop e il governo è pronto a riaprire i termini

Poco più di un miliardo di gettito. Troppo poco, evidentemente, per il. Che già pensa a come rilanciare ilpreventivo. L’esecutivo sta valutando di approvare un decreto per la riapertura dei, rendendo così la misura operativa sin da subito e con meno attese rispetto a quelle che servirebbero con un emendamento al decreto fiscale o alla manovra. Ilpreventivo fae ilNon sarà, comunque, una proroga delchiuso il 31 ottobre, ma “un nuovo strumento”, fanno sapere fonti di maggioranza. Alle stesse condizioni. Con una riapertura che potrebbe arrivare fino al 31 dicembre e il cui ricavato verrebbe impiegato solo nel 2025. A spingere nella direzione della riapertura deiè soprattutto Forza Italia, come dimostrano le parole del suo leader e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, secondo cui “delfiscale” significherebbe “avere più soldi nelle casse dello Stato”.