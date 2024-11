361magazine.com - Grande Fratello, Iago parla dopo l’eliminazione

Garcia lascia la Casa più spiata d’Italia e torna sui social. Ecco le prime dichiarazioni dell’attoreGarcia è stato eliminato nella puntata andata in onda ieri sera. Il noto attore non è riuscito a salvarsi al televoto contro Mariavittoria, Amanda e Clayton.l’esito del televoto in diretta ha dichiarato: “Io ringrazio comunque per il sostegno che ho avuto fino adesso. Sono state nove Nomination se non sbaglio, sono molto felice di tornare in Italia, è un paese che mi fa sentire molto a casa. Sono molto felice di aver conosciuto molte persone qui, con qualcuno ho legato di più, con qualcuno ho legato di meno, è stato molto bello . Solo vi consiglio di continuare per il cammino della verità, che per me è quello più importante. Spero di essere stato vero sempre.