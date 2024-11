Biccy.it - Giancarlo Commare è Ivano Russo: “Non l’ho imitato”

Il delitto di Avetrana come sappiamo è diventato una serie televisiva molto apprezzata e dopo aver visto Vanessa Scalera nei panni di Cosima Serrano e Giulia Perulli nei panni di Sabrina Misseri, ecco qua le parole diche in Qui non è Hollywood ha interpretato. Al contrario di Scalera che ha usato protesi e Perulli che è ingrassata,per interpretare il ruolo diè passato solo dal trucco. “Il lavoro che facciamo è quello di rappresentare le persone che stanno dall’altro lato e, per quanto mi riguarda, cerco di affrontarlo sempre con grande rispetto. È importante non giudicare i nostri personaggi, a prescindere da quello che hanno fatto o fanno nella loro vita”, ha raccontatoai microfoni di Fred Film Radio. “In questo caso è stato per me molto interessante lavorare a questo personaggio, perché è sì un personaggio che si riferisce a qualcuno che esiste, ma abbiamo lavorato sul creare un