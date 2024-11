Justcalcio.com - Fulham – Brentford 2-1: la doppietta di Wilson nel finale sigilla la vittoria in rimonta

Leggi tutto su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Harryha segnato due gol nei minuti di recupero mentre ilè tornato a battere il2-1 in un avvincente derby di West London.è stato l’eroe dalla panchina dellunedì, mentre la squadra di Marco Silva – che l’ultima volta in Premier League si trovava dalla parte sbagliata di unain ritardo contro l’Everton – ha salvato unadalle fauci della sconfitta. Ilsentirà che è stata unaguadagnata da una partita che ha dominato fin dall’inizio, con i Bees che hanno preso il comando nel corso del gioco grazie allo straordinario gol di Vitaly Janelt al 24?. Ma la pressione delalla fine si è fatta sentire quandosi è alzato alto per segnare il suo primo tiro al 92esimo minuto, e – dopo che Bernd Leno ha effettuato una splendida parata per contrastare ildall’altra parte – l’ex centrocampista del Liverpool ha annuito di nuovo per mandare in visibilio Craven Cottage.