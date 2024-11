Ilrestodelcarlino.it - È la cura della salute, bellezza. La cena per "umanizzare" l’ospedale

Tutto pronto per il grande evento di giovedì, il Charity Dinner Ior, tradizione che in città si rinnova ogni anno a partire dal 2018. Srio dell’appuntamento, l’Auditorium San Giacomo, con 202 persone a sedere. Ed è già tutto sold out. Obiettivo, come vuole consuetudine, sostenere i lavori di "umanizzazione" nel reparto di chirurgia e terapie oncologiche avanzate del Morgagni-Pierantoni, eccellenza riconosciuta del nostro territorio. Concetto introdotto anche dalle linee guida suggerite dal ministeroalle strutture ospedaliere, l’"umanizzazione" si basa sul presupposto che luoghi dipiù confortevoli raccontino più dell’accoglienza e menomalattia esofferenza, e rappresentino quindi "un valore aggiunto per chi si sottopone alle terapie e anche per chi quelle terapie le somministra ogni giorno, trascorrendo in corsia più tempo che a casa".