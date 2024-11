Ilgiorno.it - Dall’Altolago alla città consegnavano droga direttamente sotto casa

Da Laglio, partivano in auto per fare consegne di cocaina in quasi tutta la provincia di Como, incontrando gli acquirenti nei parcheggi dei supermercati o: a Como, Cernobbio, Maslianico e nell’Altolago. Un’attività che proseguiva da almeno un anno, che ora ha portato in carcere due giovani albanesi – Xhuliano Kolaj, 20 anni e Fatjon Gjokazaj, 24 anni – domiciliati in un b&b sul lago. Le dosi venivano nascoste nel coprivolante oil cruscotto di una Ford Fiesta intestata a un prestanome: una decina di dosivolta, per poi tornarebase, dove il resto dello stupefacente era infilato nella fodera di un casco. In tutto una settantina di grammi, trovati dai poliziotti della Squadra Mobile di Como, al termine di una veloce indagine che si è conclusa con l’arresto dei due spacciatori.