Ilfoglio.it - Confindustria critica la manovra: "Risposte non adeguate". Oggi il governo incontra i sindacati

La legge di Bilancio approvata dal"al momento non offreai problemi e ai rischi segnalati", quelli di "perdere base produttiva", "soprattutto perché non appare in grado di invertire quella tendenza a livelli di crescita da zero virgola". Per questo all'esecutivochiede "maggior incisività ". E' il messaggio recapitato dal direttore generale dell'associazionele Maurizio Tarquini, audito nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, proprio per esprimere una valutazione sulla, appena approdata in Parlamento. Un giudizio che viale dell'Astronomia esprime dopo aver valutato attentamente i vari capitotali della legge. "Apprezziamo, e riteniamo che sia un bene da preservare, l'attenzione sui conti pubblici", dice il dg di, ma "il punto è che sono sostanzialmente assenti il sostegno agli investimenti e alle imprese che li realizzano".