Commozione ammirazione e furore E l’interrogativo più urgente | dov’è Ahoo Daryaei

Il giorno dopo, c’è una notevole sobrietà, quando non una reticenza, sulla studentessa iraniana che abbiamo guardato spogliata, restata con la biancheria intima, in un cortile dell’Università Azad di Teheran. (Azad, abbiamo imparato, vuol dire libero, e Azadì libertà). Abbiamo guardato il video. Poi abbiamo letto che la giovane si chiama, che significherebbe qualcosa come gazzella di mare. Che studia letteratura francese. Che avrebbe una trentina d’anni. Facebook si è rapidamente riempito della sua fotografia e di immagini che la riproducevano e le rendevano onore. L’ho riprodotta anch’io, e mi sono augurato che un miliardo di persone lo facessero. Che un pronunciamento vasto e inerme potesse valere a difendere una creatura così fiera e temeraria. Poi sono comparse le prime irrisioni, poche, e i primi scetticismi, molti.