AGI -termicamente meglio isolate epossono ridurre considerevolmente i. È quanto emerge da uno studio guidato dal Tokyo Institute of Technology e pubblicato su BMJ Public Health. Durante l'inverno, le basse temperature dellepossono aumentare la pressione sanguigna, portando a ipertensione e a uno aumentato di malattie(CVD). Se da un lato l'isolamento e il riscaldamento possono mantenere lecalde, possono però comportare anche costi elevati. Tuttavia, questi costi possono essere compensati dai benefici per la salute, come spese mediche più basse e vite più lunghe e sane grazie all'isolamento delle. Identificare la strategia di isolamento più conveniente può aiutare a mantenere lecalde, prevenire le malattie e salvare vite.