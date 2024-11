Inter-news.it - Calhanoglu, torna il faro per Inter-Arsenal: aiuto per l’obiettivo clean sheet

Hakansi prepara are titolare in, dopo un periodo ai box in seguito all’infortunio muscolare subito nella trasferta contro la Roma. Un ritorno, il suo, utile non solo in fase offensiva. Ma anche e soprattutto in fase difensiva RITORNO DAL PRIMO – In seguito all’infortunio muscolare nella trasferta contro la Roma, Hakanha dovuto saltare le partite seguenti. Compreso il big match contro la Juventus, dove la sua presenza sarebbe stata decisamente fondamentale. Con il recupero, però, il centrocampista turco ha già avuto modo di rientrare in campo nella gara – vinta per 1-0 con tanto di finale al cardiopalma – contro il Venezia. Mostrando un ottimo livello di condizione e andando anche vicinissimo al gol con un siluro dalla distanza, deviato in angolo soltanto da una parata pazzesca di Filip Stankovic.