Bianconeri primi nelle sfide interne

C’è un Cesena quarto in classifica, posizione intrigante e meritata da playoff alti dietro a chi cerca la fuga e punta alla A diretta, ma addirittura esiste anche una graduatoria dove isono in testa anche se hanno disputato una gara in più (7) rispetto a buona parte della concorrenza: è quella dei punti guadagnati in casa. Ricordiamo che nel campionato scorso ida record di Toscano non persero mai tra le mura amiche (due i ko esterni, a Olbia e Carrara). Al Manuzzi, in questa prima parte di stagione, i ragazzi di Mignani hanno ottenuto ben 16 dei 18 punti in dote, frutto di 5 vittorie (Carrarese, Catanzaro, Mantova, Brescia e Sudtirol), un pareggio (col Modena dell’ex Bisoli che domenica è stato esonerato in Emilia) e una sconfitta (Sampdoria), una media punti 2,29 a gara.