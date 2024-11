Lanazione.it - Aperto il nuovo centro di STMicroelectronics a Pisa: "occasione per il territorio"

, 5 novembre 2024 – Inaugurato ildi progettazione e industrializzazione che, azienda leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, hain località Montacchiello e dotato recentemente di un laboratorio di testing. L’amministratore delegato diItalia, Lucio Colombo, e il Rettore dell’Università di, Riccardo Zucchi, hanno tagliato il nastro del, il tredicesimo sito ST in Italia e il primo in Toscana. Il, realizzato in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di, ospita al momento circa 40 persone dedicate principalmente alla progettazione e industrializzazione di circuiti integrati. Sono progettisti analogici e digitali con competenze diverse insieme a ricercatori e tesisti dell’Università di