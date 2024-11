Lanazione.it - Al via le iscrizioni per il laboratorio di scrittura creativa a partecipazione gratuita “A Veglia” condotto da Francesca Sarteanes

Arezzo, 5 novembre 2024 – Al via leper ildi“Adai all’interno del Museo di Lucignano a cura di Officine della Cultura e Cooperativa Arcobaleno Un’opportunità per raccontarsi, esplorare la propria storia e rafforzare il legame con la comunità. A Lucignano sono aperte lealdi“A”, dedicato all’autobiografia individuale, un breve percorso adai, pensato per approfondire il rapporto con il sé e il valore delle relazioni. Ilsi svolgerà presso il Museo di Lucignano, accanto all’Albero d’oro, prezioso reliquiario del XIV e XV sec. recentemente restaurato, in due differenti sessioni: la prima, aperta agli over 50, da martedì 19 a giovedì 21 novembre; la seconda, aperta agli under 30, da martedì 26 a giovedì 28 novembre.