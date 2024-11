Inter-news.it - Un’Inter troppo parsimoniosa. Ora l’Arsenal, con un precedente da cui imparare

Leggi tutto su Inter-news.it

L’Inter ha sconfitto con il punteggio di 1-0 il Venezia, trovando il successo grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez su assist di Federico Dimarco. Un dettaglio deve essere analizzato con attenzione, soprattutto in vista del. LA SITUAZIONE – L’Inter ha avuto la meglio di un buon Venezia nella sfida casalinga vinta 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. I nerazzurri non hanno concretizzato le tante occasioni da gol costruite dopo il vantaggio, rischiando di subire la beffa finale a causa del gol, poi annullato per fallo di mano, di Marin Sverko. Ciò rappresenta un’avvisaglia importante in vista del, prossima sfidante dei meneghini in Champions League. Se i nerazzurri intendono portare a casa i tre punti, non potranno permettersi di sprecare le minori occasioni da gol, rispetto al caso del Venezia, che i Gunners gli concederanno nell’incontro.