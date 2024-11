Ilfattoquotidiano.it - “Un compleanno triste e da solo tra controlli psichiatrici quotidiani e rigidissime regole interne”: Puff Daddy monitorato in carcere in attesa del processo

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Non avrebbe certamente immaginato che un giorno,, si sarebbe trovato dall’Olimpo della musica alla gattabuia del Brooklyn Metropolitan Detention Center. Eppure è così sulla scia di numerose segnalazioni, accuse e causa aperte per traffico sessuale, violenze e associazione a delinquere ai famosi “Freaks off”, i festini a base di sesso spinto, alcol e droghe, famosi in tutta Hollywood. Come riporta il Daily Mail l’ex magnate dell’hip hop ha festeggiato oggi il suo 55esimo“in una prigione infernale con lo scorrere di giorni tristi e datra”. Anche perché l’per ilè lunghissima, se ne riparlerà il 5 maggio 2025. Lawrence J. Levine, direttore e fondatore del Wall Street Prison Consultants, ha affermato che il rapper riceve visite quotidiane dal team di psichiatri della prigione “per assicurarsi che stia bene, anche se non è realmente sotto sorveglianza per il suicidio”.