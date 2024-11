Linkiesta.it - Superare i limiti della materia con le sculture in argilla di Tara Thacker

è un’artista statunitense rinomata per le suee opere murali di grandi dimensioni, composte da migliaia di elementi inrealizzati individualmente e combinati per creare un effetto di fluidità e morbidezza. Nata in Virginia, si è trasferita a Seattle per frequentare l’Università di Washington, dove ha conseguito il suo MFA in Ceramica nel 1995. Attualmente risiede a Eden Mills, Vermont, dove lavora come docente di scultura presso la Northern Vermont University a Johnson. Le opere disono caratterizzate da astrazioni che richiamano forme naturali, strumenti utilitari, cesti da pesca e trappole, con un tema centrale che ruota attorno alla linearità. Altamente tattili e monocromatiche, ledisi distinguono per la loro ripetizione centrale nel processo creativo.