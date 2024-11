Stenosi aortica, Pineta Grande primo centro per Tavi nel Sud

Leggi tutto su Ildenaro.it

Con oltre 300 procedure eseguite nel 2023, ilHospital è al quarto posto in Italia, ilnel sud Italia: il numero dieffettuate supera addirittura il totale di quelle eseguite in intere regioni, dall’Abruzzo alla Calabria fino all’Umbria, il Trentino, la Valle d’Aosta, la Sardegna e altre ancora. Non è un caso se nella clinica campana arrivano pazienti da tutta Italia. Laè l’intervento di elezione per i pazienti consevera che hanno superato i 75 anni ed in quelli più giovani che presentano un rischio elevato per la chirurgia a cuore aperto. I vantaggi dellanellasono ormai indiscutibili e portano un beneficio immediato e una ripresa molto rapida con ricoveri brevi e meno rischi di complicanze rispetto al tradizionale intervento a cuore aperto.